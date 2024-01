Šola: Protivnik po mjeri

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore izvukla je u baražu protivnika po mjeri, ali mora biti oprezna i Fokusirana, bez potcjenjivanja rivala, kazao je selektor Vlado Šola.

Crna Gora će, volom žrijeba u Kelnu, u baražu za Svjetsko prvenstvo igrati protiv Belgije ili Italije.

Šola je naglasio da bi ozbiljnost i fokus trebalo da budu na istom nivou kao što je to bio slučaj na Evropskom prvenstvu.

“Moramo da respektujemo protivnika i tako se ponašamo, kako u pripremi baraža, tako i u oba meča u maju. Najvažnije je da svi budemo zdravi, kako igrači koji su nastupili na EHF Euro 2024, tako i oni koji su bili na širem spisku”, kazao je Šola.

On je najavio da će stručni štab već od sjutra raditi na tome da dobije video materijale, kako bi počeo sa analizom oba potencijalna protivnika.

Belgija i Italija u martu će biti rivali u pretkvalifikacijama i odlučiti koja će od te dvije selekcije igrati sa Crnom Gorom.

