Šola objavio konačan spisak za EP u Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Vlado Šola objavio je konačan spisak rukometaša za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Šola je odlučio da u Minhen ne putuju golmani Filip Borozan i Haris Suljević, srednji bek Stevan Vujović i pivot Miodrag Ćorsović.

Na spisku od 17 igrača su golmani Nebojša Simić i Nikola Matović, krila Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Mirko Radović i Luka Radović, pivoti Vuk Lazović i Nemanja Grbović i bekovi Radojica Čepić, Božo Anđelić, Vasilije Kaluđerović, Miloš Božović, Arsenije Dragašević, Vuko Borozan, Branko Vujović, Stefan Čavor i Risto Vujačić.

Reprezentacija sjutra putuje za Minhen, gdje će igrati utakmice u grupi C od 12. do 16. januara. Rivali za dva mjesta koja vode u glavnu rundu su Mađarska, Island i Srbija.

