Sjutra treći turnir Balkanske lige košarkaša u kolicima

Podgorica, (MINA) – Niš će sjutra biti domaćin trećeg turnira Balkanske lige košarkaša u kolicima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Regionalno takmičenje čine četiri ekipe iz četiri države – podgorički Paramont, Nais iz Niša, Levski iz Sofije i Bijeljina, predstavnik Bosne i Hercegovine.

Paramont nakon dva turnira i četiri odigrana meča ima maksimalan učinak, a sa nova dva trijumfa obezbijedio bi trofej.

Prema propozicijama, Balkanska liga igra se u okviru četiri turnira i devet kola, a tim koji bude imao najviše bodova biće šampion.

Turnir će početi u deset sati duelom Paramonta Levskog.

Slijede dueli Naisa protiv Bijeljine (12.15) i Levskog (14.00), dok za 15 sati i 45 minuta zakazan duel Paramonta i Bijeljine.

Paramont je na prvom turniru u Bijeljini savladao niški Nais 67:52 i Levski iz Sofije 55:52, dok je na drugom, u Podgorici, bio bolji od Bijeljine 69:67 i Naisa 66:46 .

Uoči niškog turnira, Bijeljina i Levski imaju po dva trijumfa, dok je Nais bez pobjede.

Nastup crnogorskih košarkaša u Nišu finansira se iz programa Paraolimpijskog komiteta, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

