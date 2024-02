Sjutra treći regionalni turnir NLB lige

Podgorica, (MINA) – Podgorica će u subotu biti domaćin trećeg turnira regionalne NLB lige košarkaša u kolicima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Na turniru će, pored domaćina i organizatora Košarkaškog kluba osoba sa invaliditetom Paramont, nastupiti Vrbas iz Banja Luke, Zagreb i Zmaj iz Gradačca.

Singidunum i Parasport Slovenija voljom žrijeba slobodni su na trećem turniru lige.

Takmičarski program počeće u 11 sati i 30 minuta, dok je sat i po kasnije predviđeno svečano otvaranje.

Turnir će startovati duelom Vrbasa i Paramonta (11.30), za 13 sati i 15 minuta zakazan je duel Zagreba i Zmaja.

U 15 sati rivali će biti Paramont i Zmaj, dok će se u posljednjem meču podgoričkog turnira (16.45) sastati Vrbas i Zagreb.

Organizator turnira je košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont, uz glavnog pokrovitelja NLB banku i pokroviteljstvo Glavnog grada Podgorice, Ministarstva sporta i mladih Crne Gore i Paraolimpijskog komiteta Crne Gore.

Podgorički tim voljom žrijeba bio je slobodan na prvom turniru NLB WHEEL lige, dok je na drugom ostvario pobjede protiv Singidunum Crvene zvezde 64:51 i Zagreba 78:44.

