Sjutra Kup oslobođenja Podgorice – trofej Lob

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni internacionalni karate turnir Kup oslobođenja Podgorice biće održan sjutra u dvorani Morača, u organizaciji podgoričkog karate kluba Budućnost.

Turnir će biti održan 44. put, u čast oslobođenja Podgorice.

Najavljeno je da će takmičenje biti održano u obje takmičarske discipline, pojedinačno i ekipno, u muškoj i ženskoj konkurenciji, u uzrasnim kategorijama od poletaraca do seniora.

Prvi Kup oslobođenja održan je u decembru 1976. godine u Domu omladine Budo Tomović, pod pokroviteljstvom SOFK-e Titograda, a učestvovala su četiri kluba – Budućnost, Nikšić, čačanski Borac i Čukarica.

Već naredne godine, u maju 1977. godine, formiran je Karate klub Buducnost, odlukom SOFK-e da se spoje dva kluba Mladost i Student.

Svečano otvaranje turnira zakazano je za 12, dok će turnir startovati tri sata ranije u dvorani Morača.

Organizator je najavio učešće oko 1.000 takmičara iz Njemačke, Italije, Slovačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Kosova, Srbije i Albanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS