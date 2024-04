Sjutra duel Budućnost Volija i SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija odigraće sjutra u Podgorici utakmicu posljednjeg, 26. kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi, osmoplasirani tim na tabeli, želi da zadrži tu poziciju i izbori mjesto u plej-ofu.

Pobjedom bi izborio nastavak takmičenja, a u plej-ofu igraće i ukoliko izgubi pod uslovom da Split ne pobijedi Crvenu zvezdu.

Talentovani David Mirković kazao je da ih u posljednjem kolu očekuje teška utakmica protiv ekipe koju dobro poznaju i koja je jedna od najboljih u ligi.

“Iako je međusobni skor ove sezone 3-0 za nas, ova utakmica ipak ima najveći rezultatski značaj. Ona predstavlja posljednji voz za ulazak u plejof, a naš jedini cilj je pobjeda i daćemo sve od sebe da je ostvarimo”, rekao je Mirković.

SC Derbi je sva tri duela protiv Budućnost Volija ove sezone dobio – u polufinalu ABA Superkupa, u igaškom dijelu i finalu crnogorskog Kupa.

Američki bek Flečer Megi, koji je nosio dres SC Derbija, kazao je da očekuje kvalitetean i neizvjestan meč.

“Očekujem navijače u što većem broju, neće biti laka utakmica, moramo da borimo. Svi znamo da je SC Derbi dobar tim, moramo da igramo snažno i pametno i da se fokusiramo na igru”, rekao je Megi.

Duel u dvorani Morača počeće u 20 sati.

