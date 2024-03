SC Derbi sjutra sa Crvenom zvezdom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Beogradu sa Crvenom zvezdom utakmicu pretposljednjeg, 25. kola Adrmialbet ABA lige.

SC Derbi dva kola prije kraja zauzima osmo mjesto i ima isti broj pobjeda kao Split, ali i bolji međusobni skor.

Crvena zvezda je lider regionalnog šampionata, sa svega četiri izgubljena meča ove sezone.

Trener Dejan Jakara kazao je da SC Derbi ima najteži raspored od svih ekipa.

“Svaka utakmica je prilika za naše mlade igrače da vide gdje se nalaze u ovom momentu u odnosu na evroligaški nivo. Želja i energija neće biti sporni, a za šta će to biti dovoljno vidjećemo na kraju meča”, rekao je Jakara.

SC Derbi je u prethodnom kolu poražen pred svojim navijačima od Partizana, iako je odigrao dobar meč i tokom prvog dijela imao i devet poena prednosti.

Krilo podgoričkog tima, Vasilije Baćović, kazao je da duel sa vodećim timom na tabeli veliki izazov i motiv za igrače SC Dervija.

“Znamo da su jaki, da posjeduju evroligaški kvalitet, ali mi smo ovdje da pokažemo našu želju i borbu. Svaka šansa koja nam se pruži, nadamo se da će biti iskorišćena do maksimuma. Ovo je utakmica u kojoj se borimo za naš put prema plej-ofu i daćemo sve od sebe da ostvarimo taj cilj”, rekao je Baćović.

Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 18 sati.

