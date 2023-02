Radović: Fokusirani na meč sa BIH

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore fokusirana je na meč sa Bosnom i Hercegovinom i neće se baviti kalkulacijama, kazao je selktor Boško Radović.

Crnogorski košarkapi okupili su se danas u Podgorici pred dva meča u posljednjem “prozoru” kvalifikacija za Mundobasket.

Ekipa Boška Radovića 23. februara u Tuzli igraće protiv Bosne i Hercegovine, tri dana kasnije sastaće se sa Češkom u Podgorici.

Crna Gora je treća u grupi i dovoljna joj je pobjeda protiv BiH, pa čak i poraz sa manje od 19 poena razlike, ali pod uslovom da potom savlada Čehe.

Radović je kazao da crnogorsku selekciju očekuju dvije teške utakmice, protiv dva kvalitetna protivnika.

“Fokusirani smo na utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom. Poznajemo se dobro. Ono što bih naglasio, idemo utakmicu po utakmicu, skromno i tiho, da se ne bismo bavili kalkulacijama. Koncentrišemo se na meč sa BiH – taj meč može sve da riješi, a može i utakmica sa Češkom da bude odlučujuća”, rekao je Radović na okupljanju.

On je naglasio da svakm susretu pristupamo ozbiljno.

“Nadam se da će tako biti i sada i da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo”, kazao je Radović.

On je naglasio da Crna Gora, kao i u svim prethodnim “prozorima”, ima kadrovskih problema.

“Povrijeđeni su Dino Radončić i Vladimir Mihailović, dva važna igrača. Imamo druge košarkaše, koji će ih, nadam se, zamijeniti na pravi način. Mi smo već na povrede navikli. Prošli prozor smo odigrali bez Popovića i Perija, tako da što se tiče povreda navikli smo da se borimo sa tim i da se snalazimo u tim situacijama”, rekao je Radović.

Govoreći o Kendriku Periju, koji je propustio okupljanje, on je kazao da ima obaveze sa Unikahom u španskom Kupu kralja.

“U slučaju pobjede Unikahe, ostaje i dalje tamo. Ako Unikaha izgubi, sjutra će krenuti ka Crnoj Gori. Sa njim ćemo imati samo nekoliko treninga. Nećemo mijenjati nešto specijalno, mislim da će brzo uhvatiti to što se traži od njega”, kazao je Radović.

