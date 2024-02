Prvi poraz crnogorskih kadetkinja

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Hrvatske 22:19 (6:7, 6:8 i 10:4), u trećem kolu Mediteranskog prvenstva za igračice do 16 godina u Podgorici.

To je prvi poraz crnogorskih rukometašica na šampionatu, nakon dva startna trijumfa protiv Italije i Kosova.

Selekcija, koju sa klupe predvode Miloš Perović i Bobana Krstović, u porazu od Hrvatske osvojila je dva boda za dobijene prve dvije trećine.

Hrvatska bila bolja u posljednjoj i osvojila tri boda – pobjeda i dobijena posljednja trećina.

U crnogorskoj selekciji najbolja je bila Anđelina Orbović sa šest golova, dok su po tri postigle Maša Ulićević i Martina Knežević.

Crnogorska selekcija u narednom kolu, sjutra u 12 sati i 45 minuta, igraće protiv Španije.

