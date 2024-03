Prosinečki pozvao i Demira Škrijelja

Podgorica, (MINA) – Fudbaler Mornara, Demir Škrijelj, konkurisaće za mjesto u reprezentaciji Crne Gore, u prijateljskim mečevima sa Bjelorusijom i Sjevernom Makedonijom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza,

Selektor Robert Prosinečki kompletirao je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u timu i uputio poziv ofanzivnom vezisti barskog tima.

Škrijelj će prvi putu biti dio reprezentacije Crne Gore.

Reprezentacija Crne Gore okuplja se u ponedjeljak u Antaliji, gdje će 21. i 25. marta odigrati prijateljske mečeve sa Bjelorusijom i Sjevernom Makedonijom.

