Prosinečki: Crna Gora može da igra sa svakim

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima fudbalsku reprezentaciju koja može da igra sa svakim i bude ravnopravna, kazao je novi selektor Robert Prosinečki.

On je, u prvom obraćanju medijima nakon preuzimanja crnogorske reprezentacije, kazao da će raditi najbolje što može i da se nada uspjehu.

“Posebno u Ligi nacija koja nam je veoma važna. Crna Gora ima reprezentaciju koja može da igra sa svakim. Radićemo najbolje što možemo, vjerujem uz podršku svih. Slijede prijateljske utakmice, put u Antaliju – imamo dosta vremena da se pripremimo, da se upoznamo sa novim radom i igračima”, kazao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

On je, govoreći o crnogorskim fudbalerima, kazao da neke od njih zna i lično, podsjećajući da je Marko Vešović bio igrač u Crvenoj zvezdi dok je bio trener.

“Imamo kvalitet, igrače koji su već standardni i koji su vođe – Stefana Savića, Stevana Jovetića, Adama Marušića. Gledaćemo i mlađe”, rekao je Prosinečki.

Govoreći o načinu kako će igrati crnogorska reprezentacja, on je naglasio da se sigurno neće bojati nikog.

“Pokazaćemo ponos, pokušati da dominiramo. I ja sam bio pobjednik, igrao sam u velikim klubovima, iako nažalost nisam vodio velike klubove. Biće sigurno Crna Gora motivisana, sa nekim novim vjetrom koji dolazi mojim dolaskom”, rekao je Prosinečki.

On je najavio da će crnogorska reprezentacija u martu biti osam dana zajedno i da će u tom periodu odigrati dva meča.

“Pravićemo atmosferu i igru za ono što nas čeka. I Liga nacija nam je zanimljiva, jer preko nje može da se ode na veliko takmičenje”, rekao je Prosinečki.

Komentarišući dosadašnje rezultate crnogorske reprezentacije, legendarni fudbaler kazao je da je uvijek malo nedostajalo da se ostvari toliko željeni plasman.

“Uvijek je malo nedostajalo da Crna Gora izbori veliko takmičenje. Vidjeli ste utakmicu sa Mađarskom, nedostajalo je sreće. Ključno mi je da stvorim dobru atmosferu. Nju ne čine samo selektor, igrači i predsjednik Saveza, već kompletna javnost. Mnogo toga treba da se poklopi”, rekao je Prosinečki

Podsjećajući na Zlatka Kranjčara i rezultate koje je Crna Gora pod njegovim vođstvom postizala, on je kazao da bi volio da bude bolji od njega.

“Bio mi je trener i prijatelj, imali smo odličan odnos. Napravio je ovdje uspjeh. Volio bih da budem bolji od njega. Mnogo sam naučio od Kranjčara, bio je specifičan u odnosu i kao trener, osoba koja je u Zagrebu bila jako voljena”, rekao je Prosinečiki.

Predsjednik Fudbalskog saveza, Dejan Savićević, kazao je da je Prosinečki bio njegov prvi izbor.

“Selektora svi znate i bio je naš prvi izbor kada je došlo do rastanka sa Miodragom Radulovićem”, rekao je Savićević.

On je istakao da je bilo puno ponuda, ali da nije htio da odlučuje do sjednice Izvršnog odbora i plana.

“Menadžeri su kao i uvijek nudili. U januaru je dosta tih kandidata našlo angažmane, ali prvi i jedini razgovor je bio sa Prosinečkim. Poslije prvog razgovora Robert je izrazio želju da dođe i nakon toga ni sa jedne strane nije bilo uslovljavanja”, istakao je Savićević.

Komentarišući potpisivanje jednogodišnjeg ugovora, on je kazao da će crnogorska reprezentacija u tom periodu odigrati deset mečeva.

“Kroz deset utakmica i mi možemo da ocijenimo dosta, a i selektor. Dok je sistem UEFA ovakav da se takmičenja igraju u kalendarskoj godini, biće ugovori na godinu. Uvijek se traži rezultat, ta vrsta pritiska je prisutna i znaćemo poslije žrijeba za Ligu nacija koje su realne ambicije ove selekcije”, rekao je Savićević.

Prosinečki će debitovati 21. marta u prijateljskom meču sa Bjelorusijom, a nakon toga slijede dueli sa Sjevernom Makedonijom, Gruzijom i Belgija.

“Imamo dovoljno utakmica da se pripremimo za ono što nas očekuje u Ligi nacija”, zaključio je Prosinečki.

