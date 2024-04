Poraz Mornara u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Železniku od FMP-a 111:94, u utakmici posljednjeg, 26. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je sezonu završio bez pobjede u gostima, sa 20 poraza i šest trijumfa.

Barski tim će, nakon jučerašnje odluke o proširenju lige, izborio opstanak u društvu najboljih, pa utakmica u Železniku nije imala rezultatski značaj.

Mornara je poraza koštala loša posljednja sredina, u kojoj je dozvolio domaćinu da serijom 9:0 povede 95:85, razlika je u 38. minuta iznosila 16 (105:89), dok je poen više bilo na kraju.

FMP je do pobjede vodio Vojislav Stojanović sa 21 poenom.

U ekipi iz Bara najbolji je Tevijan Dan-Martin sa 26, dok je Markus Veders meč završio sa 21 poenom i 14 skokova.

Dvocifren učinak imali su još Nemanja Vranješ (15), Uroš Luković (11) i Antabija Voler (10).

