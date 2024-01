Poraz Mornara u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Novom Mestu od Krke 79:72, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim doživio je 15. poraz i ponovo se vratio na posljednje mjesto na tabeli.

Krku je, u duelu direktnih rivala za opstanak, do pobjede vodio Jurij Macura sa 18, dok su po 13 poena ubacili Darko Planinić, Leon Stergar i Jan Špan.

U barskom sastavu najbolji je bio Uroš Luković sa 15 poena, dok je Nemanja Vranješ dodao 12.

Mornar će u narednom kolu, 5. februara, ugostiti Cibonu.

