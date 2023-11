Poraz Mornar Barskog zlata u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Zagrebu od Cibone 73:72, u utakmici šestog kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je upisao peti poraz ove sezone, dok je Cibona prekinula seriju od pet poraza.

Barski tim imao je bacanja za izjednačenje, ali je Dvajt Marej realizovao samo jedno.

Priliku za preokret imao je i Milija Miković, ali odbojenu loptu nije uspio da ubaci u koš.

Mornar je u Zagrebu bolje počeo meč i sredinom druge četvrtine imao je dvocifrenu prednost (37:27).

Domaćin se nakon serije od 12:0, u finišu druge i početkom treće četvrtine, vratio u igru i poveo

45:39 u 25. minutu.

Do kraja meča zadržao je prednost, iako je Mornar prijetio i nekoliko puta bio na korak od preokreta.

Nekadašnjeg dvostrukog prvaka Evrope do prve pobjede vodio je Tomislav Buljan sa 19, Aleksandar Aranitović ubacio je 12, a po poen manje Aleks Štein.

U barskoj ekipi bolji od ostalih bili su Aleks Gavrilović sa 18 i Tej Voler sa 15 poena.

SC Derbi je u četvrtak slavo protiv Krke 84:70, dok će Budućnost Voli sjutra biti gost Crvene zvezde (19).

