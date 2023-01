Poraz crnogorskih rukometaša na startu SP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je na startu 28. Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

Crnogorski rukometaši izgubili su večeras u Krakovu, u meču A grupe, od Španije 30:25 (15:12).

Španski rukometaši opravdali su ulogu favorita u Tauron areni, nijesu blistali, ali su pokazali klasu i potvrdili zašto su i u Poljskoj među najozbiljnim kandidatima za trofej.

Crnogorski rukometaši pružili su snažan otpor, odigrali dobar meč i namučili rivala, a za nešto više od toga nedostajalo je bolje izdanje krila, više koncentracije u napadu i manje tehničkih grešaka.

Izabranici selektora Zorana Roganovića dobro su počeli meč, dugo su vodili, a dva puta imali su i po dva gola prednosti (3:1 i 4:2).

Kod rezultata 7:6 nijesu realizovali sedmerac, odnosno španski golman Gonzalo Perez De Vargas zaustavio je udarac Miloša Vujovića.

Isključenja i odsustvo iz igre Nemanje Grbovića, nerealizovanih nekoliko zicera i bez datog gola u dva perioda sa igračem više omogućili su Španiji da sa četiri vezana gola povede 10:7 u 19, a pet minuta kasnije poveća na 13:9.

Španija je i u nastavku održavala prednost, a tek u finišu, u posljednjih nekoliko minuta, uspjela je da se odvoji i stekne šest golova prednosti.

Predvođeni i večeras odličnim Nebojšom Simićem i Brankom Vujovićem crnogorski rukometaši su u 41. minutu smanjili na 18:17, u par navrata uspjeli su da zaostatak svedu na dva gola, ali ne i da ugroze trijumf rivala.

Španiju, bronzanu sa posljednjeg šampionata svijeta, do pobjede vodio je Kauldi Odriozola sa šest, dok je gol manje postigao Anhel Fernandez Perez.

U crnogorskoj selekciji najefiokasniji je bio Branko Vujović sa sedam, dok su po tri gola postigli Miloš Božović i Nemanja Grbović.

U drugom meču te grupe Iran, koji sa klupe predvodi Veselin Vujović, pobijedio je Čile 25:24.

Iran će biti naredni rival Crne Gore, u subotu u 18 sati.

Plasman u drugu fazu Svetskog prvenstva izboriće po tri selekcije iz osam grupa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS