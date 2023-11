Poraz Budućnost Volija u Burgu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u gostima od francuskog Burga 78:73, u utakmici petog kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim povoljnijeg rezultata i trećeg poraza koštala je treća četvrtina, u kojoj je dozvolila rivalu da napravi preokret i stekne šest poena prednosti.

Budućnost je dobro počela meč i nakon serije od 9:0 povela 15:8, dok je na kraju prve četvrtine imala osam poena prednosti (21:13).

Vodila je i 28:20, dok je na polovini meča bilo 43:38.

Burg je u trećoj četvrtini napravio preokret, poveo je 53:47 i do kraja nije ispuštao prednost.

Najzaslužniji za četvrti trijumf domaćina bio je Zakari Rizašer sa 21 poenom.

Najefikasniji kod Budućnosti bio je Brendon Pol sa 16, dok su po deset poena ubacili Marvin Džons i Džakori Vilijams.

