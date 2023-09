Poraz Budućnost Bemaksa od Sloge

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa poražene su večeras u Požegi od Sloge 60:58, u prvom od četiri kontrolna meča tokom mini turneje po Srbiji.

Crnogorski prvak je samo u prvoj četvrtini imao prednost, dok je ostatak meča pripao Slogi.

Domaći tim je u 33. minutu imao i prednost od 14 poena (56:42).

Budućnost je u nastavku uspjela da se vrati i da sa 16 postignutih i svega jednim primljenim poenom napravi preokret 35 sekundi prije kraja.

U posljednjim trenucima sara Vasiljević je pogodila trojku za pobjedu domaćina – 60:58.

U timu Budućnost Bemaks najefikasnija bila je Nikolina Ilić sa 12, dok su sa po deset poena meč završile Maja Bigović, Jelena Bulajić i Dragana Domuzin.

Podgoričanke će sjutra u Hali sportova igrati protiv Partizana.

