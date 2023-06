Pobjeda i poraz Žarkovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekbol reprezentativac Marko Žarković nije uspio da se plasira u četvrtfinale turnira na Evropskim igrama u Krakovu.

On je u grupi upisao polovičan učinak – pobjedu i poraz.

Savladao je u prvom kolu Italijana Aroveta Lombardija 2:0 (12:5, 12:9), a u drugom meču izgubio je od prvog favorita Mađara Čabe Banjika 2:0 (12:4, 12:2).

Žarković i Andrija Jovanović nastupiće i u dublu, a takmičenje je na programu 1. jula.

Rivali su im takmičari iz Mađarske i sa Kosova.

