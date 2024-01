Pobjeda Budućnost Volija protiv Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Beogradu ekipu Mege 92:72, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je u Hali sportova Ranko Žeravica odigrala dobar meč, potpuno nadigrala rivala i zasluženo slavila 13. trijumf ove sezone.

Dvocifrenu prednost stekla je u u drugoj četvrtini i na polovini meča vodila je 50:34.

Razlika je u finišu meča iznosila i 24 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Kenan Kamenjaš i Flečer Megi sa po 17, dok je poen manje ubacio Kevin Ferel.

U ekipi Mege najbolji je bio Stefan Miljenović sa 17 poena.

Uoči početka utakmice Mega i Budućnost su se još jednom oprostili od Dejana Milojevića, koji je preminuo prije desetak dana u 47. godini od posljedica srčanog udara.

Pušten je emotivni video posvećen Milojeviću, igrači su nosili majice sa njegovim likom, dok je u sali bio transparent – “Deki i Mega, zauvijek iznad svega.”

SC Derbi je juče u Podgorici pobijedio Cedevita Olimpiju 82:78, dok je Mornar Barsko zlato u Novom Mestu poražen od Krke 79:72.

