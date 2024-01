Pobjeda Budućnost Bemaksa u Banja Luci

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Banja Luci ekipu Orlova 76:60, u utakmici trećeg kola Top osam faze WABA lige.

Podgorički tim upisao je drugi trijumf u drugoj fazi i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju ove sezone.

Budućnost je opravdala ulogu favorita, tokom cijelog meča bila je u vođstvu, ali je pitanje pobjednika riješila tek početkom posljednje četvrtine.

Izabranice trenera Vladana Radovića tokom druge dionice imale su prednost i 15 poena (28:13), ali je domaćin do polovine meča smanjile na 32:24.

Domaćin je u igri bio do 27. minuta, kada je zaostatak sveo na četiri poena (44:40).

Pitanje pobjednika odlučen je početkom posljendje četvrtine, Budućnost je vratila dvocifrenu prednost (60:49), a u 39. minutu razlika je iznosila i 20 poena (74:54).

Budućnost su do pobjede vodile Jovana Savković sa 18, Zorana Radonjić sa 17 i Dragana Domuzin sa 16 poena.

U domaćem sastavu dvocifrene su bile Nataša Sobot sa 15 i Jelena Zorić sa 13 poena.

