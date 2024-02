Petrov novi prvak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Nikita Petrov novi je prvak Crne Gore u šahu.

On je, nakon 11. kola 76. Prvenstva Crne Gore, imao istovjetan učinak kao velemajstor, Nikola Đukić, ali su dodatni kriterijumi bili na njegovoj strani, za svega pola poena.

Posljednje kolo na čelu tabele dočekali su Petrov i Đukić.

Petrov je vodio crne figure protiv kolege po tituli, Milana Draška, dok je Đukić bijelima igrao protiv legendarnog Božidara Ivanovića.

Partije su dobile epilog tek u šestom satu igre.

U dalekoj završnici, Ivanović, pritisnut cajtnotom, napravio je grub previd, koji je Đukić iskoristio i došao do pobjede kojom je na momenat došao na prvo mjesto.

Treba napomenuti da je Đukić ispustio prednost u središnjici, pa je nakon toga nastala jednaka završnica, u kojoj je Đukić tražio resurse za pobjedu.

U duelu Petrova i Draška, na tabli je ostala teoretska remi pozicija u kojoj je Draško imao topa i skakača, dok je Petrov imao topa, skakača i lovca, bez pješaka.

Draško je u vremenskoj oskudici napravio grubu grešku, što Petrov nije propustio i došao je do pobjede, iako nije u ranijem toku partije uspio da realizuje prednost koju je stekao nakon otvatanja.

Poslednje sekunde Prvenstva su donijele njegov epilog.

Drama dostojna Oskara, pripala je Petrovu zahvaljujući “Buholcu”.

Kao trećeplasirani sa bronzanom medaljom turnir je završio prvi nosilac po rejtingu, Denis Kadrić.

On je imao bolje dodatne kriterijume u odnosu na Luku Drašković koji je bio četvrti i Artema Smirnova koji je završio turnir na petoj poziciji.

Šesto mjesto sa sedam poena zauzeo je Nemanja Vukčević koji je osvojio i normu za internacionalnog majstora, sedmi je Blažo Kalezić, a osmi je Savo Vujović, najprijatnije iznenađenje turnira, inače golman kadetske rukometne reprezentacije.

Spisak redovno nagrađenih zaokružuje grupa igrača sa 6,5 poena u kojoj su Nebojsa Nikčević, Andrej Šuković, Danilo Nenezić, Aleksandar Tomić, Jovan Milović, Milan Draško, Božidar Ivanović i Veljko Šćekić.

Specijalne nagrade pripale su najuspješnijoj dami Aleni Skvorcovoj, omladincu Peku Đuroviću, dok su nagrade u rejting grupama pripale Nikoli Sekuliću, Mateji Popović i Stjepanu Krstonijeviću.

Prvenstvo je igrano u Diplomatskoj kuli Capital Plaza centra, pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih, dok je zlatni sponzor bio Kodio.

Nagradni fond je bio rekordan i iznosio je 15.000 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS