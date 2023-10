Petrić zlatni u Rijeci, Raičević sedmoplasirana

Podgorica, (MINA) – Kadet Iskre, Saša Petrić, osvojio je zlatnu medalju u katama na međunarodnom karte turniru Gran pri Hrvatske u Rijeci.

Petrić je u finalnom meču pobijedio Slovaka Petera Gilafija 24,8-24,5.

Do zlatnog odličja došao je u konkurenciji 37 takmičara iz devet država.

Zapažen nastup imala je i Viktorija Raičević, koja je nastup u katama završila kao sedmoplasirana.

Zlatni je juče bio junior Balša Vojinović.

“Karatisti Iskre su, sa dva zlatna odličja, tri peta i jedno sedmo mjesto u Rijeci, kao i osvajanjem prvog mjesta u generalnom plasmunu turnira u Mostaru, potvrdili da se bave karateom na više nego konkurentan način na međunarodnom nivou”, saopšteno je iz tog karate kluba.

