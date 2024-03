Peruničić zaustavljen u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo reprezentativac, Vasilije Peruničić, u drugom kolu završio je nastup na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre.

On je danas na u Sofiji, na startu takmičenja u kategoriji do 80 kilograma, pobijedio Finca Bardija Mirzaija, dok je u drugom poražen od vicešampiona svijeta, Grka Apostolosa Telikostoglua.

Trener crnogorske reprezentacije, Balša Radunović,

kazao je da ostaje žal što Peruničić, uprkos kvalitetu rivala, nije pokazao sve što zna.

“On je, imajući u vidu kvalitet turnira i iskustvo rivala, uspio da se izbori sa pritiskom prvog meča, ušao je skoncentrisan i zasluženo pobijedio. U drugom kolu, sa dosta iskusnijim protivnikom, nije uspio da pokaže sve svoje sposobnosti i izgubio je 2:0 u rundama”, rekao je Radunović agenciji MINA.

On je istakao da je na stručnom štabu da izvuče pouku, ispravi greške i nadogradi sve segmente.

Sjutra će se za olimpijsku vizu boriti Zinedin Bećović (do 68), Andrea Berišaj (do 67) i Anđela Berišaj (preko 67).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS