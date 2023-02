Omladinac najbolji na Mavaši kupu u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca nastup na međunarodnom turniru Mavaši kup u Beogradu završili su sa sedam medalja – šest zlatnih i jednom bronzanom.

Zlatnu medalju osvojili su mlađi senior Andrija Danilović (do 67), kadeti Jusuf Saljiu (do 57) i Una Raković (do 54), juniorka Helena Backović (do 53) i pioniri Veselin Škatarić (do 45) i Vuk Dragojević (preko 45).

Bronzani je bio Ahmed Zoronjić u konkurenciji nada (preko 47)

“U ukupnom plasmanu u borbama osvojili smo prvo mjesto. Nastupili smo sa deset takmičara, od kojih je njih sedam osvojilo medalje”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Od ostalih takmičara Omladinca Petra Marković (2011, do 45) izgubila je u drugom kolu, kadetkinja Mia Miljanić (do 61) u trećem, a Janja Banović (kadetkinja, preko 61) u prvom kolu.

