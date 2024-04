Obilježen Međunarodni dan fizičke aktivnosti

Podgorica, (MINA) – Sekretarijati za sport i socijalno staranje Glavnog grada simboličnom manifestacijom na Stadionu malih sportova obilježili su 6. april – Međunarodni dan fizičke aktivnosti.

U saradnji sa Fudbalskim klubom Centar i osnovcima obližnje Osnovne škole Savo Pejanović odigrana je revijalna utakmica između najmlađih fudbalera i brojnih roditelja koji su podržali tu akciju.

U toku dvočasovnog programa organizovane su različite aktivnosti, a svi učesnici manifestacije su nagrađeni medaljama.

“Ovo je još jedna u nizu aktivnosti kojom skrećemo pažnju na značaj bavljenja sportom i zdravim stilovima života. Drago nam je da smo danas na ovom kultnom terenu imali predstavnike oba pola i prakticno svih generacija”, saopštili su organizatori manifestacije.

