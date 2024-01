Novi poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od Toronta 118:107, u jutros odigranom meču NBA lige.

To je treći poraz Čikaga u posljednja četiri meča.

Vučević je za 36 minuta u igri zabilježio 14 poena, devet skokova i tri asistencije.

Najefikasniji u poraženom sastavu bili su Demar Derozan sa 25 poena i Ajo Dosunmu sa 21 poenom.

U ekipi Toronta, koja je prekinula seriju od pet poraza, najbolji je bio Geri Trent sa 24, dok je Brus Braun ubacio 19 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Atlanta – Los An]eles Lejkers 138:122

Boston – Indijana 129:124

Njujork – Juta 118:103

Golden Stejt – Filadelfija 119:107

