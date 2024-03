Nikšić sjutra u Ligi šampiona

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić sjutra u Berlinu počeće treću uzastopnu sezonu u SEGL Ligi šampiona, najjačem klupskom takmičenju u tom paraolimpiskom sportu.

Berlin će okupiti deset ekipa, podijeljenih u dvije grupe, a plasman na završni turnir izboriće tri najuspješnije.

Nikšić će igrati u B grupi sa britanskom ekipom Nodern Olstars, francuskim Lionom, holandskim Herkulesom i njemačkim Čemnicerom.

U A grupi rivali će biti domaći Berlin, danski Arhus, švedski Hamarbi, češki Perun i njemački sastav Blista Marburg.

U grupnoj fazi takmičenja, igraće se po sistemu svako sa svakim.

Pobjednici grupa izboriće plasman u finale i nastup na završnom turniru.

Drugoplasirani timovi igraće protiv trećeplasiranih ekipa iz druge grupe, a pobjednici plej-ofa sastaće se u utakmici za treće mjesto na turniru i plasman na finale sezone.

Nikšićki tim sjutra, prvog dana turnira, igraće protiv Nodern Olstarsa (15.30) i Čemnicera (19.30), dok su za subotu zakazani duel isa Herkulesom (13.00) i Lionom (17.00).

U subotu je planiran i meč za deveto mjesto, u kojem će rivali biti petoplasirani timovi iz obje grupe, dok je nedjelju na programu plej-of i mečevi za konačan plasman.

Finalni turnir na programu je od 27. juna do 1. jula u Belgiji.

Plasman na finalni turnir sa prvog turnira izborili su Hansa iz Roštoka, finski Old pauer i belgijska ekipa Ha. Vi. 2 Brisel.

Nastup su osigirali i belgijski Nordzi, predstavnik države domaćina turnira i litvanski Saltinis, koji je prethodne dvije godine osvajao trofej.

Nikšićki tim, koji će u Berlinu biti jači za legendarnog slovenačkog golbalistu Mateja Ledineka, nastupiće u sastavu Goran Macanović, Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović i Velizar Obradović.

Predvodiće ih trener Nikola Čurović, kome će asistirati Branislav Bulatović.

Prethodna dva nastupa u Ligi šampiona ekipa Nikšića završila je na finalnom turniru.

U debitantskom nastupu Nikšić je 2022. igrao finale, dok je prošle godine takmičenje završio u grupi.

