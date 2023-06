Nikšić na finalnom turniru, sjutra protiv Krakova i Invasporta

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić drugu godinu uzastopno igraće na finalnom turniru Lige šampiona, koji će naredna tri dana biti odigran u Viljnusu.

Plasman u litvansku prijestonicu izborio je kao trećeplasirani na kvalifikacionom turniru u Lionu sa tri trijumfa, dva poraza i remijem.

Nikšićki golbalisti igraće u B grupi sa finskim Old Pauerom, poljskim Krakovom i Invasportom iz Ukrajine.

Old pauer je bio najbolji u sjevernoj kvalifikacionoj grupi, dok je Invasport bio treći na tom turniru.

Crnogorski predstavnik sa ekipom Krakova bio je rival i na turniru u Lionu, a međusobni duel pripao je Poljacima 11:7.

Trener ekipe Nikšića, Nikola Čurović, kazao je da je ponosan što se njegov tim drugu godinu uzastopno nalazi među osam najboljih timova Evrope.

„Pred nama je težak i zahtjevan turnir, na kojem ćemo kroz B grupu sa prvacima Finske, Poljske i Ukrajine, pokušati da izborimo što bolji plasman i olakšamo put ka polufinalu. Što se tiče forme, nije na zadovoljavajućem nivou zbog višemjesečne pauze pojedinih igrača izazvane povredama, ali smatram da imamo klvalitet i iskustvo da ostvarimo zacrtani cilj“, rekao je Čurović.

On je najavio da će nikšićki tim svoju šansu tražiti kroz dobre partije u grupi, kako bi dobrim rezultatima i plasmanom dobili lakšeg rivala u četvrtfinalu.

„Da u nokaut fazi, posebno u polufinalu, prikažemo najviše, odigramo najbolji meč i ponovimo prošlogodišnji rezultat“, kazao je

Čurović.

Rivali u A grupi biće domaćin, litvanski Šaltinis, portugalski Porto, njemački Kemnicer i finska Napaja.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, ekipu Nikšića očekuju dueli protiv Krakova (11.50) i Invasporta (18.20).

Duel trećeg kola protiv Old pauera na programu je u petog, u 12 sati i 15 minuta.

Istog dana biće odigrani i četvrtfinalni mečevi.

Za subotu zakazani su polufinalni i finalni duel, ako i mečevi za treće, peto i sedmo mjesto.

Nikšić je prošle sezone, u debitantskom nastupu, igrao finale.

Nikšićki tim u Viljnusu nastupiće u sastavu Marko Nikolić, Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Veselin Vuković i Goran Macanović.

Predvodiće ih trener Čurović, kome će asistirati Branislav Bulatović.

