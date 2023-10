Nestorović zlatna na EP u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Članica podgoričkog tekvondo kluba S3, Marija Nestorović, osvojila je zlatnu medalju na pionirskom prvenstvu Evrope u Beogradu.

Ona je u finalu kategorije do 33 kilograma, u uzbudljivom meču, pobijedila Belgijanku Badži Alisej 2:1.

Do zlatnog odličja došla je nakon pet pobjeda.

Eliminisala je i Ukrajinku Katerinu Pap 2:0, Jelenu Rakinić iz Srbije, Moldavku Evelinu Goras 2:0 i u polufinalu Petru Radović iz Srbije 2:0 u rundama.

“Nestorović je tim rezultatom zaključila izuzetno uspješnu sezonu, u kojoj je osvojila osam zlatnih medalja na međunarodnim turnirima i šampionatima. Ponosni smo na taj rezultat i najavljujemo još mnogo toga”, rekao je trener podgoričkog kluba S3 Vlado Stanišić agenciji MINA.

Šampionat u Beogradu okupio je više od 400 pionira iz 30 država Evrope.

Stanišić je kazao da je uspješan vikend kompletiran nastupom na G1 turniru u Podgorici, na kojem su članovi njegovog kluba osvojili četiri medalje i treće mjesto u ukupnom plasmanu.

Zlatne medalje osvojili su kadeti Petar Adžić (do 33) i Lana Baletić (do 41), koja je proglašena za najbolju kadetkinju turnira.

Srebrna je bila kadetkinja Tara Šljivančanin i junior Vasilije Nestorović.

Borbu za medalju izgubio je junior Sebastijan Dušević, dok je senior Zinedin Bećović zauzeo peto mjesto.

