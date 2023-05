NBA rezultati – Pobjede Filadelfije i Denvera

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Filadelfije pobjedom su počeli polufinalnu seriju plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Filadelfija je kao gost savladala Boston 119:115.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejms Harden sa 45 poena.

Istakao se i Tajris Maksi sa 26, Tobajas Heris je dodao 18, a Dientoni Melton 17 poena.

U ekipi Bostona najbolji je bio Džejson Tejtum sa 39 koševa.

U Zapadnoj konferenciji, Denver je savladao Finiks 97:87 i poveo 2:0 u seriji.

Utakmicu je obilježio Nikola Jokić sa 39 poena, 16 skokova i pet asistencija.

Važan doprnos dali su i Eron Gordon sa 16 i Kaldvel-Poup sa 14 poena.

U ekipi Finiksa bolji od ostalih bili su Devin Buker sa 35 i Kevin Durent sa 24 koša.

