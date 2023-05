NBA – Majami i Lejkersi na korak od finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija i Los Anđeles Lejkersa poveli su 3:1 u polufinalu plej-ofa NBA lige.

U Istočnoj konferenciji, Majami je u četvertom meču savladao Njujork 109:101.

Osmoplasirani tim do pobjede vodio je Džimi

Batler sa 27, Bem Adebajo je ubacio 23, Maks Štrus je dodao 16, a poen manje Kajl Lauri.

U poraženom sastavu Džejlen Branson je standradno bio najbolji sa 32 poena i 11 asisitencija.

U Zapadnoj konferenciji, Lejkersi su slavili protiv Golden Stejta 104:101.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Lebron Džejms sa 27, Entoni Dejvis je dodao 23, a Ostin Rivs 21 poen.

U ekipi Golden Stejta najbolji je bio Stef Kari sa 31 poenom, deset skokova i 14 asistencija.

