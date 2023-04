NBA – Denver ubjedljiv protiv Finiksa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera ostvarili su pobjedu na startu polufinalne serije plej-ofa NBA lige.

Denver je pred svojim navijačima slavio protiv Finiksa 125:107.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džamal Mari sa 34, Nikola Jokić je ubacio 24, a poen manje Eron Gordon.

U ekipi Finiksa najbolji je bio Kevin Durent sa 29, dok je Devin Buker meč završio sa 27 poena.

Novi duel polufinalne serije na programu je u noći između ponedeljka i utorka.

