Naisu trofej u Rožajama, Ibru drugo mjesto

Podgorica, (MINA) – Klub košarkaša u kolicima Ibar kao drugoplasirani završio je nastup na međunarodnom turniru u Rožajama.

U premijernom izdanju turnira upisao je po pobjedu i poraz.

Ibar je, u najzanimljivijem meču turnira, poražen od Naisa 45:39, a bio je bolji od selekcije Sjeverne Makedonije 27:17.

Trofej je osvojio Nais, koji je, osim od Ibra, bolji bio i od Sjeverne Makedonije 62:14.

Uspješan nastup niškog tima u Rožajama kompletirao je Vojin Stevanović, koji je proglašen za najkorisnijeg igrača turnira.

Makedonska selekcija, koja je završila na posljednjem, trećem mjestu, u Rožajama debitovala je u košarci u kolicima.

Turnir je proglasio otvorenim potpredsjednik Opštine Ismet Kalač, a učesnike su pozdravili i potpredsjednik Vlade Ervin Ibrahimović i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić.

Gostima je dobrodošlicu poželio i predsjednik rožajskog kluba košarkaša u kolicima Ibar, Jasminko Nokić.

Turnir je proglasio zatvorenim direktor Sportskog centra Rožaje, Asad Omerović, koji je učesnicima obezbijedio i novčane nagrade.

