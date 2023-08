Mrdak u polufinalu, obezbijedio bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Strahinja Mrdak plasirao se u polufinale i

obezbijedio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za školarce u Mariboru.

Mrdak je danas u četvrtfinalnom meču kategorije do 42 kilograma pobijedio Mariosa Zervidisa iz Grčke.

U osmini finala eliminisani je Karla Kneževića iz Hrvatske.

Rival u polufinalu, u srijedu, biće mu Sergej Artemenko iz Ukrajine.

