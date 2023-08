MPCFL – Sjutra utakmice petog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama petog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Obilježiće ga duel Sutjeske i Budućnosti u Nikšiću, koji je zakazan za 19 sati i 30 minuta.

Arsenal će, dva sata ranije u Tivtu, ugostiti Jedinstvo Francu, dok će 30 minuta kasnije početi duel u Pljevljima, između Rudara i Mladost Lobbeta.

U 20 sati počeće dueli Dečića i Mornara u podgoričkom naselju Starom aerodrom, odnosno Jezera i Petrovca u Beranama.

Petrovac je, nakon četvrtog kola, vodeći na tabeli MPCFL sa deset bodova.

Arsenal je drugi sa osam, Dečić je osvojio sedam, a bod manje Sutjeska.

Budućnost i Jezero dijele petu poziciju sa po pet bodova.

