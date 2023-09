MPCFL rezultati – Remi Budućnosti u Baru, pobjede Jezera i Mladosti

Podgorica, (MINA) – Duel Mornara i Budućnosti završen je bez golova, dok su Jezero i Mladost ostvarili pobjede u osmom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Najbolju priliku da podgoričkom timu donese tri boda imao je Balša Sekulić u 55. minutu, ali nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov udarac zaustavio je golman Stefan Popović.

Jezero je u Pljevljima savladalo Rudar 1:0 i izjednačilo se sa ekipom Budućnosti na čelu tabele.

Plavski tim do četvrtog trijumfa došao je golom Balše Toškovića u prvom minutu utakmice.

Rudar je doživio peti poraz, pa će i nakon osmog kola biti na začelju tabele sa samo jednim trijumfom i postignutim golom.

Mladost je na DG areni savladala tivatski Arsenal 2:1.

Do druge pobjede ove sezone podgorički sastav došao je golovima Abdulsameda Abdulahija u 49. i Jovana Vujisića u 89. minutu.

Jedini pogodak za Arsenal postigao je Boban Đorđević u 54. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Petrovca i Jedinstva, koji su na stadionu “Mitar Mićo Goliš” igrali 1:1.

Domaćin je poveo pogotkom Zorana Mikijelja u 35. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ubiratan Brandao De Souza u 53. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 19 sati i 30 minuta, rivali će biti Dečić i Sutjeska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS