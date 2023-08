MPCFL (rezultati) – Budućnost slavila u Nikšiću, pobjede Dečića i Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Nikšiću ekipu Sutjeske 2:1, u derbiju petog kola Meridianbet Prve crnogorske lige .

Zvanični šampion poveo je golom Balše Sekulića iz penala u 64. minutu.

Domaćin je do izjednačenja došao autogolom Adnana Orahovca u 71, a novu prednost i pobjedu gostima donio je Milan Vukotić u 81. minutu.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su i fudbaleri

Dečića i Jezera.

Dečić je pred svojim navijačima pobijedio Mornar 3:1, golovima Andreja Bajovića u 28, Draška Božovića u 59. i Leona Ujkaja u 67. minutu.

Jedini pogodak za Mornar postigao je Aleksandar Vujačić u 45. minutu.

Seriju dobrih rezultata prekinuo je vodeći Petrovac, koji je u Beranama poražen od Jezera 2:0.

Plavskog tim do pobjede vodili su Senaga Naoaki u 55. i 90. minutu.

Bez pobjednika završen je duel Arsenala i Jedinstvo France, koji su u Tivtu igrali 2:2.

Bjelopoljski tim poveo je golom Momčila Dulovića u 5. minutu

Izjednačio je Boban Đorđević u 11, a novo vodstvo gostima donio Žarko Korać u 29. minutu.

Konačan rezultat postavio je Boban Đorđević u 77. minutu.

Prvi bod ove sezone osvojio je Rudar, koji je u Pljevljima igrao protiv Mladosti 0:0.

Petrovac i Dečić, nakon petog kola, dijeli prvo mjesto na tabeli MPCFL sa po deset bodova.

Arsenal je treći sa devet, dok su po bod manje osvojili Budućnost i Jezero.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS