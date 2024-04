MPCFL: Mladost i Petrovac bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti i Petrovca igrali su danas na DG areni 0:0, u utakmici 29. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Mladost je upisala sedmi remi i izjednačila se sa Jedinstvom na osmom mjestu na tabeli.

Petrovac je šesti sa 35 bodova i ima deset više od ekipe sa DG arene.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Sutjeska – Mornar 2:0, Jezero – Arsenal 4:0 i Rudar – Jedinstvo 1:1.

U posljednjem meču ovog kola, sjutra u 18 sati na DG arebi, rivali će biti Dečić i Budućnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS