Mornar slavio protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru čačanski Borac 80:78, u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige.

Odlučujuće poene, za sedmi trijumf domaćina i nastavak borbe za opstanak, postigao je Markus Veders sa linije slobodnih bacanja, dvije sekunde prije kraja utakmice.

Veders je postigao posljednjih šest poena za barski tim, a meč je završio sa 25 poena i 11 skokova.

U pobjedničkom timu dvocifreni su bili i Tevijan Dan-Martin sa 18 i Aleks Gavrilović sa 17 poena.

U ekipi Borca najbolji je bio Danilo Tasić sa 19 poena.

Budućnost Voli će sjutra ugostiti Partizan (19.30), dok će se SC Derbi, dan kasnije u Beogradu, sastati sa Crvenom zvezdom (18).

