Montenegro starsu 13 medalja na Omega kupu u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Članovi tekvondo kluba Montenegro stars sa 13 medalja završili su nastup na tradicionalnom međunarodnom tekvondo turniru Omega kup u Beogradu.

Montenegro stars osvojio je i dva trofeja – za prvo mjesto u borbama ekipno kod seniora i za drugo u kategoriji forme.

“Među seniorima istakao se Adžija Ganjola, koji je bio zlatni u kategoriji do 58 kilograma. On je ujedno proglašen za najboljeg seniora turnira. Odličan nastup imale su takmičarke u formama. Zlatne su bile Sara Dragojević, Irina Baltić i Nikolina Pejović, dok je srebrnu medalju osvojila Sara Arifović”, rekao je trener Rade Vuletić agenciji MINA.

Turnir, koji je održan 19. put, okupio je više od 800 takmičara iz 63 kluba i sedam država.

Montenegro stars je u Beogradu nastupio sa 16 takmičara, u obje sportske discipline, borbe i forme.

