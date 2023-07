Minimalan poraz Budućnosti u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su danas u Ohridu od Struge 1:0, u prvom kolu druge runde kvalifikacija za Ligu konferencija.

Odlučujući pogodak na stadionu Bilijanini izvori postigao je Besart Ibraimi u 30. minutu.

Revanš utakmica na programu je 1. avgusta u Podgorici.

Sutjeska će sjutra na DG areni, u 21 sat, ugostiti Santa Kolomu iz Andore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS