Mijatović u timu kola kvalifikacija za EP

Podgorica, (MINA) – Crnogorski golman Milan Mijatović izabran je u idealni tim šestog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine, u izboru specijalizovanog portala Sofascore.

Mijatović je, po statističkim parametrima tog portala, proglašen za najboljeg golmana posljednje runde kvalifikacija u septembru.

Čuvar mreže reprezentacije Crne Gore dobio je prosječnu ocjenu 8,4.

Mijatović je u pobjedi Crne Gore protiv Bugarske (2:1) odbranio penal Kirilu Despodovu.

Bio je siguran tokom cijelog meča, a odbranio je i zicer rivalu.

Protiv Bugarske odigrao je 33. utakmicu u crnogorskom dresu.

U timu kola, osim MIjatovbića, su i Žan Karničnik (Slovenija), Gonsalvo Inacio, Bruno Fernandeš (Portugal), Konstantinos Mavropanos, Dimitris Pelkas (Grčka), Dani Karvahal, Feran Tores (Španija), Filip Mladenović, Aleksandar Mitrović (Srbija) i Romelu Lukaku (Belgija).

