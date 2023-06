Mijatović: Crna Gora želi pobjedu i tri boda

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija CRne Gore protiv Mađarske želi pobjedu i tri boda, kazao je golman Milan MIjatović.

Crna Gora i Mađarska odigraće u subotu u Podgorici utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Mijatović smatra da predstojeći duel može odrediti dalji tok kvalifkacija.

“Znamo da je junski termin nezgodan za reprezentacije. Igrači dolaze umorni, sezona je duga, bilo je dosta utakmica. Utakmica sa Mađarskom je veoma bitna za nas. Ulazimo sa željom da izvučemo dobar rezultat, da pokušamo da osvojimo tri boda. Kad igramo kod kuće uvijek idemo na pobjedu”, rekao je Mijatović na brifingu.

On je istakao da je Mađarska kvalitetna reprezentacija i da je kolektiv njihov glavni adut.

“Mi se nećemo predati i treba da igramo kao protiv Srbije. Nadam se da ćemo ovog puta ostvariti dobar rezultat, koji bi nam dosta značio. Bili bismo bodovno dobri i puni samopouzdanja pred nastavak kvalifikacija”, rekao je golman saudijskog Al-Adalaha.

Mijatović je naglasio da Mađarska ima izuzetno kvalitetne napadače, posebno ističući Adama Martina, Dominika Sobošlaja, Rolanda Šalaja.

„Igrao sam protiv Adama dok sam bio u Mađarskoj. Kvalitetan je špic, pravi gol igrač, postiže dosta pogodaka. Svi znamo kakav je Sobošlaj fudbaler, svi veliki klubovi ga traže. Mađarska ima dosta kvalitetnih igrača, ali mislim da možemo da im se suprotstavimo”, smatra Mijatović.

Napadač Kišvarde, Driton Camaj, kazao je da očekuje kvalitetan i neizvjestan meč podjednakih rivala.

„Mađarska ima mladu, poletnu ekipu, koja igra agresivno. Predvodi ih selektor Marko Rosi, koji je na čelu mađarskog nacionalnog tima pet godina. Uradili su sjajne stvari u Ligi nacija. Očekuje nas teška utakmica. Što se tiče kvaliteta – mislim da smo podjednaki. U utakmicu ulazimo sa željom da pobijedimo, osvojimo tri boda i nastavimo u dobrom ritmu”, rekao je Camaj.

On je naglasio da crnogorska reprezentacija ne bi bila zadovoljna remijem.

“Potrebna su nam tri boda, ovo je šansa generacije. Da napravimo iskorak, ići ćemo na pobjedu. Imamo kvalitet za to. Ovo je direktan duel za drugo mjesto. Kvalitet je podjednak, nadam se da ćemo to da iskoristimo i pobijedimo”, rekao je Camaj.

Reprezentacije Crne Gore i Mađarske su odigrale tri utakmice.

U debiju na međunarodnoj sceni Crna Gora je 24. marta 2007. godine pobiejdila 2:1.

Godinu kasnije utakmica u Mađarskoj završena je neriješeno (3:3), a onda je prije četiri godine Crna Gora golovima Nebojše Kosovića i Stefana Mugoše slavila 2:1 u Podgorici.

