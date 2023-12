Memorijalni turnir Ljubo Jovanović 20. i 21. decembra

Podgorica, (MINA) – Memorijalni turnir Ljubo Jovanović, u znak sjećanja na tragično stradalog crnogorskog košarkaša, biće održan 20. i 21. decembra u podgoričkoj Bemaks areni, najavio je organizator takmičenja.

Saopšteno je da će na turniru nastupiti četiri ekipe – Budućnost Voli, Mornar, Sutjeska i Lovćen.

Prvog takmičarskog dana, u 18 sati, rivali će biti Mornar Barsko zlato i Lovćen 1947, dok je za 20 sati i 15 minuta zakazan duel Sutjeske i Budućnost Volija.

Dan kasnije na programu je meč za prvo i treće mjesto.

Ekipe će nastupati u juniorskim sastavima, zbog zgusnutog rasporeda seniorskih timova.

Tokom svečanog otvaranja, koje je zakazano za 20. decembar u 17 sati, biće prikazan kratki film o Ljubu Jovanović.

Jovanović je ubijen 30. juna 2011. godine na Cetinju. Karijeru je počeo u Budućnosti, a igrao je i u Lovćenu i Sutjesci.

Posljednju sezonu proveo je u grčkom KAOD-u sa kojim je izborio plasman u Prvu ligu.

Posljednjih dana života boravio je na Cetinju, gdje je bio na pripremama sa B reprezentacijom Crne Gore, koja se pripremala za učešće na turniru u Kini.

