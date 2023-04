Marić objavio spisak za turnir u Slovačkoj

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske omladinske fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Marić objavio je spisak igračica za turnir preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Turnir će biti odigran od 5. do 11. aprila u Slovačkoj, a osim crnogorske i selekcije domaćina, igraće još Azerbejdžan.

Marić računa na 20 igračica.

Na spisku su golmanke Marija Vuković i Ajša Kalač (Budućnost);

odbrana – Tanja Malesija, Andrea Vukadinović, Anastasija Rakočević (Budućnost), Mia Baturan (Mladost), Sara Draganić (Ekonomist), Anđela Savović, Anastasija Bulić (Breznica) i Jelena Ralević (Zora);

vezni red – Sanija Pačariz (Mladost), Sara Simonović i Ivana Boričić (Budućnost);

napad – Ana Krivokapić (Mladost), Nejla Bicić (Budućnost), Tijana Đurđevac (Ekonomist), Lidija Stanić, Valerija Radmanović (Breznica) i Anđela Tošković (Crvena zvezda, Srbija).

Crnogorsku selekciju u prvom kolu igraće sa Slovačkom, 5. aprila, dok će se tri dana kasnije sastati sa Azerbejdžanom.

Selektor Marić kazao je da je Crna Gora u zanimljivoj grupi, u kojoj je Slovačka favorit.

“Nadamo se da možemo napraviti iznenađenje. Ono što je najvažnije u ovom trenutku je da naša ekipa može samo da napreduje igranjem utakmica kao što su ove sa Slovačkom i Azerbejdžanom, gdje nije prevelika razlika u kvalitetu”, rekao je Marić.

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirana selekcija.

