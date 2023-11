LŠ rezultati – Pobjede Lacija i Šahtjora

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lacija i Šahtjora ostvarili su pobjede u premijernim mečevima petog kola Lige evropskih šampiona.

Lacio je u Rimu, u E grupi, savladao Lacio 2:0 i trećim trijumfom napravio veliki korak ka osmini finala.

Oba gola za rimski tim, u kojem je odličnu partiju pružio crnogorski reprezentativac Adam Marušić, postigao je Ćiro Imobile u 82. i 85. minutu.

Šahtjor je u Hamburgu, u H grupi, slavio protiv Antverpen 1:0 i ostao u trci za plasman u osminu finala.

Odlučujući pogodak postigao je Mikola Matvijenko u 13. minutu.

Ostali mečevi počeće u 21 sat.

Sastaće se:

Grupa E Fejnord – Atletiko Madrid

Grupa F

Pari sen Žermen – Njukasl

Milan – Borusija Dortmund

Grupa G

Mančester siti – Lajpcig

Jang bojs – Crvena zvezda

Grupa H

Barselona – Porto

Mečevi u grupama A, B, C i D na programu su sjutra.

