Lovćen bolji od Internacionala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lovćena pobijedili su danas u Podgorici ekipu Internacionala 1:0, u odgođenom meču 15. kola Druge crnogorske lige.

Pobjednika duela odlučio je Bojan Kopitović u 42. minutu.

Lovćen je upisao šesti trijumf i preuzeo četvrto mjesto na tabeli.

Internacional, u debitantskoj sezonu u Drugoj ligi, ima skor četiri pobjede, šest remija i pet poraza.

Utakmica između Internacionala i Lovćena bila je na programu u nedjelju, ali nije odigrana jer je zbog obilnih padavina teren stadiona u Danilovgradu bio natopljen vodom.

