Krstović: Hrabro, kao 11 lavova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, ukoliko želi pozitivan rezultat u Beogradu, mora odigrati hrabro, kao 11 lavova, rekao je napadač Lećea

Nikola Krstović.

On očekuje da crnogorska reprezentacija na stadionu Rajko Mitić pokaže koliko vrijedi.

“Moramo da se pripremimo najbolje što možemo, da svako ispuni zadatke. Da izađemo na teren hrabro, kao 11 lavova i da uz pomoć onih koji će ući sa klupe izvučemo pozitivan rezultat – a to je pobjeda”, rekao je Krstović.

On je naglasio da je za njega svaki meč bitan, ali da kada se obuče dres sa državnim grbom osjeća se posebna ljubav i dodatna želja.

“Vraćam se na teren gdje sam igrao dvije godine i to je dodatni motiv da pružim maksimum, ali niko ništa ne može sam ako ekipa ne odigra dobro. Nadam se da ćemo svi biti pravi”, dodao je Krstović.

Golman Milan Mijatović je istakao da ne treba praviti veliki pritisak i da smatra da je crnogorska reprezentacija pokazala da može da igra sa Srbijom.

“U Beograd treba da odemo bez velike pompe i da odigramo najbolje što možemo. Ubijeđen sam da možemo do dobrog rezultata ako ponovimo igru iz martovskog meča”, rekao je Mijatović.

Komentarišući rivala, on je naglaio da Srbija ima mnogo dobrih igrača i da na svakog treba obratiti pažnju.

“Mi prije svega treba da se fokusiramo na nas, nisu toliko bitni pojedinci koliko to da izađemo kao tim. Oni dugo nisu igrali na evropskim prvenstvima, pod pritiskom su javnosti, ali zaista ne treba da mislimo o tome, već da gledamo koji je naš cilj”, zaključio je Mijatović.

Crna Gora će u utorak u Beogradu nastupiti nekompletna, jer su zbog povreda otpali Slobodan Rubežić, Marko Bakić i Andrija Radulović.

Odranije je poznato da neće biti suspendovanog Igora Vujačića, povrijeđenog Nikole Šipčića i Viktora Đukanovića.

