Kovinić izgubila od 831. teniserke svijeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić u prvom kolu kvalifikacija završila je nastup na WTA turniru u Dubaiju.

Kovinić je poražena od 831. teniserke svijeta, Rumunke Stefanije Bojice, 2:0 (6:3 i 7:6).

Rumunka, koja ima 17 godina, do senzacionalnog trijumfa došla je nakon sat i 39 minuta igre.

To je njena prva pobjeda na WTA turnirima, a u Dubaji je došla nakon serije od 11 poraza na juniorskim i ITF takmičenjima.

Kovinić je bila postavljena za petog nosioca u kvailifikacijama.

