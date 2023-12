Košarkašice Budućnost Bemaxa sjutra dočekuju Dugu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Duge iz Šapca utakmicu devetog kola WABA lige.

Budućnost je lider grupe sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu takmičenja, dok je Duga upisala dva trijumfa i četiri poraza.

Podgorički tim prvi međusobni duel u Šapcu dobio je 77:64.

Trener Vladan Radović kazao je da poštuje ekipu iz Šapca, podsjećajući da je podgorički tim prvi duel prelomio u posljednjoj četvrtini.

“Poslije neočekivane pauze u WABA ligi i konačnog starta domaćeg šampiona dolazi nam ekipa Duge, koju moramo poštovati jer znamo da smo u Šapcu imali težak meč, koji smo prelomili u posljednjoj četvrtini zahvaljujući većoj rotaciji. Odrađujemo svoj cilj, sada slijede još dva meča do kraja grupne faze”, kazao je Radović.

On je naglasio da Budućnost ima priliku da sa maksimalnim učinkom završi prvi dio sezone.

“Sigurno da će mnogo toga zavisiti upravo od meča sa Dugom. Vjerujemo da možemo nastaviti pobjednički ritam i maksimalno fokusirani čekamo meč”, kazao je Radović.

Meč u Bemaks areni očeće u 18 sati.

